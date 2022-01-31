Два голкипера сборной Чехии по хоккею могли заболеть коронавирусом

Сразу два голкипера сборной Чехии по хоккею могут быть заражены коронавирусом.

«У Патрика Бартошака третий тест, который для вылета в Пекин сдавать было необязательно, показал неопределенный результат. Поэтому, посоветовавшись со специалистами, мы решили отложить его отъезд в качестве меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо осложнений во время его поездки в Китай или после его прибытия на Игры», - приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Мартина Доктора isport.blesk.cz.

Бартошак был изолирован от команды и не принимал участие в тренировке сборной Чехии, также как и голкипер «Авангарда» Шимон Грубец, чье отсутствие пока официальные лица не комментировали.

Таким образом, сборная Чехии на данный момент осталась с одним вратарем Романом Виллом.

Напомним, что чешские хоккеисты на Олимпиаде в Пекине сыграют в одной группе с россиянами, a также против сборных Дании и Швейцарии.