В Пекине выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

По результатам тестирования в аэропорту Пекина за минувшие сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом среди прибывающих в столицу Китая участников Олимпийских игр.
Как сообщает сайт оргкомитета соревнований, всего за последние сутки в Пекин прибыли 1438 лиц, задействованных в проведении Игр, из них 379 - это спортсмены и тренеры. В пекинском аэропорту положительный результат показали 24 теста, из которых 16 - среди участников соревнований.
Напомним, Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
источник: МОК