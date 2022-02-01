«Чувствуешь себя участником жесткого эксперимента». Вайцеховская - о «пузыре» в Пекине

Известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о проживании в олимпийской деревне, которое проходит в формате «пузыря».

«Внутри «пузыря» постоянно чувствуешь себя участником какого-то достаточно жесткого эксперимента, потому что над всем этим висит постоянный страх, животный страх, что любая проба становится положительной — и ты сразу становишься изгоем в этом олимпийском обществе», - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов, фигурист Михаил Коляда, хоккеист Артем Анисимов и биатлонистка Валерия Васнецова, во всех случаях ОКР сделал замены в заявке.