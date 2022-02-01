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В Пекине могут разрешить 30-процентную заполняемость трибун на Олимпиаде

В организации рассказали о правилах допуска зрителей на соревнования
01 февраля 2022 11:53
автор: Александр Шульгин

В МОК надеются на 30-процентную заполняемость трибун на Олимпийских играх в Пекине.

«Заполняемость трибун будет зависеть от конкретного соревнования. На нее может повлиять то, проводятся ли соревнования на открытом воздухе или в помещении. Главная задача - обеспечить безопасность зрителей и нераспространение коронавирусной инфекции, поэтому будут работать схемы, ориентированные на районы проведения состязаний.

Самое замечательное - у нас будут зрители. Это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая - мы настаивали на этом. Также проводится работа с сообществами экспатов для их идентификации через посольства и получения разрешений для посещения соревнований для тех людей, которые проживают в Пекине», - приводит Inside the Games слова исполнительного директора организации Кристофа Дуби.

Напомним, ранее сообщалось, что соревнования пройдут без зрителей. Затем организаторы допустили, что их смогут посетить только местные жители.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

источник: Inside The Games
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