Валуев назвал фаворита на роль знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, кто достоин стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

По мнению депутата Госдумы РФ, флаг ОКР должен нести лыжник Александр Большунов.

«У Большунова длинная и выдающаяся карьера. Александру все время больше всех доставалось, а он при этом ещё и выигрывал. Считаю, он достоин быть знаменосцем нашей команды в Пекине», — приводит слова Валуева «Чемпионата».

Напомним, что на ОИ-2018 лыжник завоевал четыре медали. Большунов стал обладателем одной бронзовой и трех серебряных наград.