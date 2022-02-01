Биатлонисты и лыжники сборной Норвегии летели в Пекин с больным коронавирусом

На борту самолета со спортсменами сборной Норвегии, летевшими на Олимпиаду в Пекин, находился один пассажир, зараженный коронавирусом.

Как сообщает NRK, информацию подтвердили в национальном комитете. отмечается, что по прилёте в Китай двое человек из делегации сдали положительные тесты на ковид.

«Если еще одни их тесты будут положительными, то всех ждет карантин. Пока не выяснили, кто тесно контактировал с зараженными, но это точно не были спортсмены. И тем не менее, ситуация очень сложная», — цитирует агентство слова менеджера по зимним видам спорта Хельге Бартнеса.

Добавим, что на борту самолета находились норвежские лыжники и биатлонисты, кроме Тириль Экхофф и Марте Рейселанд. Кроме того, с ними в Пекин летели представители команд по