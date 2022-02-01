Губерниев предложил кандидатуру Уайлда на знаменосца сборной России

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита на роль знаменосца сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Комментатор предложил кандидатуру сноубордиста Вика Уайлда.

«Уайлд — прекрасная кандидатура знаменосца на Открытие! Просто прекрасная. Вик заслужил. Это огромная честь, ответственность, но и огромный риск. Уайлд просто великолепен, это классная кандидатура. Это яркий человек, который заслужил это право. Кстати, если бы не Виталий Мутко, не было бы у нас медалей ни Ана, ни Уайлда. Об этом тоже надо говорить», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что Уайлд, до сезона-2010/11 выступавший за США, выиграл золото на ОИ-2014 в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Олимпийские игры пройдут до 20 февраля.