Шевченко отреагировала на то, что на Олимпиаду может поехать Буртасова, а не она

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала сообщение о том, что Евгения Буртасова может принять участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Напомним, что коронавирусом заболела Валерия Васнецова. В числе запасных женской команды числились Шевченко и Буртасова. По поводу участия последней, СБР подал документы оргкомитету Игр.

«Справедлив ли выбор? На данный момент да. У Буртасовой две награлы с чемпионата Европы, а мой лучший результат — пятое место в эстафете. Ставят на эстафету, не оглядываясь на медали? Это был выбор тренеров. То, что от меня зависело в эстафете, я все сделала», — заявила Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первая биатлонная гонка на ОИ-2022 состоится 5 февраля. В этот день награды разыграют в смешанной эстафете.