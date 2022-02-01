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Резцова - об обстановке в олимпийской деревне в Пекине: Тут все друг от друга шарахаются

Олимпиада в Китае стартует в пятницу, 4 февраля.
01 февраля 2022 21:00
автор: Александр Поволоцкий

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала об атмосфере в Олимпийской деревне в Пекине.

Напомним, что атлеты находятся в «пузыре» из-за ситуации с коронавирусом.

«Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются. В зале каждый тренажер отделён от другого плёнкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь - ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно», - приводит слова биатлонистки «Спорт-Экспресс».

Первая гонка биатлонистов состоится 6 февраля. В этот день пройдет смешанная эстафета.

источник: «Спорт-Экспресс»
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