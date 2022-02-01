Вяльбе - об Играх в Пекине: Это не Олимпиада, это Corona Games

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась относительно тяжелых условий на ОИ-2022 в Пекине.

Отметим, что на Играх для спортсменов предусмотрены жесткие меры из-за распространением коронавируса.

«Это не Олимпиада, это Corona Games. Это какая-то русская рулетка. Не исключено, что спортсмены будут сдавать ложноположительные тесты — и стресс будет только усиливаться», — приводит слова Вяльбе Yle.

Ранее стало известно, что в самолете с норвежскими спортсменами летели два члена делегации, которые заразились COVID-19.

Напомним, что в рамках Олимпиады будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.