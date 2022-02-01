Резцова оценила олимпийскую трассу в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила трассу, на которой пройдут гонки в рамках Олимпиады в Пекине.
Отметим, что соревноваться спортсмены будут на стадионе Хуалиньдун, который расположен в курорте Чжанцзякоу.
«Очень крутая. Мне нравится. Рельеф сам по себе не тяжёлый. Другое дело, что тут высота. Зато трасса всегда идеально укатана, все размечено. Еще есть такая особенность: ветер всегда дует тебе либо в спину, либо в лоб», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Добавим, что 5 февраля состоится смешанная эстафета.
источник: «Спорт-Экспресс»