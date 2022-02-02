В Пекине выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

По результатам тестирования в аэропорту Пекина за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывающих в столицу Китая участников Олимпийских игр.

Как сообщает сайт оргкомитета соревнований, всего за минувшие сутки в Пекин прибыли 1759 лиц, задействованных в проведении Игр, из них 815 - это спортсмены и тренеры. В пекинском аэропорту положительный результат показали 15 тестов, из которых 3 - среди участников соревнований.

Еще 17 человек заболели из числа уже находящихся в «пузыре».

Напомним, Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.