МОК готов к более решительным мерам по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

МОК готов рассмотреть вопрос об ужесточении мер борьбы с распространением коронавируса на Олимпийских играх в Пекине.

«У нас среди получивших положительные результатs тестов очень много бессимптомных случаев. Поэтому пока в госпитализации никто не нуждался. Если болеют, то легко. Главное - обеспечить не отсутствие положительных результатов анализов, а отсутствие распространения заболевания. Конкретные случаи мы тщательно исследуем, определяем, в чем могла быть причина, стараемся отследить пути распространения инфекции. Будем вводить дополнительные меры в случае необходимости. Наша главная задача - не исключить все случаи заражения, а исключить распространение болезни за пределы «пузыря». В случае необходимости мы просто введём более жесткие меры», - приводит ВВС слова председателя экспертной медицинской группы организации Брайана Макклоски.

Напомним, за последние сутки в Пекине выявлено 32 заболевших коронавирусом, из них 15 - среди прибывших накануне и 17 - из числа уже находящихся в Олимпийской деревне участников.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.