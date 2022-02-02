Трусова и Щербакова провели первые тренировки в Пекине

Александра Трусова и Анна Щербакова провели первые тренировки перед выступлениями на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT.

Щербакова, которая на чемпионате Европы в Эстонии была второй, упала, пытаясь исполнить четверной флип, все остальные элементы, включая четверной лутц, были без грубых ошибок.

Трусова, занявшая на континентальном первенстве третье место, совершила падения с четверных сальхова и лутца, а также исполнила «бабочку» на двойном тулупе.

Напомним, что обе фигуристки выступят в индивидуальном турнире среди женщин, кто представит ОКР в командном турнире на данный момент не известно.