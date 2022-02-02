Ягудин считает, что коронавирусные ограничения являются единственным способом провести Олимпиаду

Фигурист Алексей Ягудин поддержал коронавирусные ограничения, введенные в Пекине на время зимней Олимпиады.

«Сейчас, как комментатора одного из центральных телеканалов, меня не очень беспокоят ограничения. Конечно, хочется выйти на улицу. Каждый раз видишь, что там хорошая погода, но тебя не выпускают. Всё в решетках, заборах. Но, на мой взгляд, лучше так, чем не было бы ничего», - приводит слова Ягудина RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов, фигурист Михаил Коляда, хоккеист Артем Анисимов и биатлонистка Валерия Васнецова, во всех случаях ОКР сделал замены в заявке.