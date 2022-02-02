Ягудин уверен, что коронавирусные ограничения не повлияют на выступления спортсменов на Олимпиаде

Фигурист Алексей Ягудин оценил влияние коронавирусных ограничений на выступление спортсменов на зимней Олимпиады в Пекине.

«Спортсмены немного абстрагированы от тестов и «пузырей». Для них это каждодневная рутина, как тренироваться и выступать. Сдали тест — хорошо, пошли дальше. Главное — быть в безопасности и поменьше контактировать со всеми. Они уже давно в этой струе», - приводит слова Ягудина RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов, фигурист Михаил Коляда, хоккеист Артем Анисимов и биатлонистка Валерия Васнецова, во всех случаях ОКР сделал замены в заявке.