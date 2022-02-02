Драчев считает, что следует отменить тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает бессмысленным тестирование на коронавирус спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Пекине.

«Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести. Но если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, — тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли», - приводит слова Драчева «Газета.Ru».

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов, фигурист Михаил Коляда, хоккеисты Артем Анисимов и Илона Маркова, биатлонистка Валерия Васнецова, во всех случаях ОКР сделал замены в заявке.