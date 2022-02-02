Драчев считает, что норвежцы возьмут большинство медалей в лыжах и биатлоне

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что норвежцы завоюют большинство медалей пекинской Олимпиады в лыжных видах спорта и биатлоне.

«Главные наши конкуренты на всех зимних Олимпийских играх — норвежцы. Что в лыжных гонках, что в биатлоне. Они заберут 95 процентов всех медалей, особенно золотых. Это безусловный факт, посмотрите: на последних чемпионатах мира кто забирает медали. Конечно, мы будем конкурировать, но насколько?» - приводит слова Драчева «Газета.Ru».

На прошлогодних чемпионатах мира по лыжным видам спорта и биатлону норвежцы выиграли неофициальный командный зачет, завоевав в первом турнире 13 золотых медалей, а во втором - 7.