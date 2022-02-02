ВАДА не имеет открытых дел против членов российской олимпийской команды

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли рассказал, что у международной организации нет вопросов, к российским спортсменам, которые будут соревноваться на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Спортсмены, чьи дела находились бы в процессе рассмотрения, не приехали бы сюда соревноваться. В противном случае мы бы попросили федерацию разобраться с конкретным делом: либо наложить временное отстранение, либо закрыть его до начала Игр», - приводит слова Ниггли ТАСС.

Напомним, что из-за санкций против российского спорта, спортсмены данной страны будут на Олимпиаде в Пекине представлять ОКР, в случае их победы вместо гимна прозвучит отрывок первого концерта Чайковского.