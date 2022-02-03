ВАДА оценит антидопинговую деятельность в России в конце года

Глава ВАДА Витольд Банька рассказал о взаимодействии с российскими властями по восстановлению статуса РУСАДА о отмене санкций в отношении отечественного спорта.

«Внутренний проект WADA по мониторингу РУСАДА продолжается. Мы продолжаем отслеживать условия восстановления РУСАДА, работаем с ними, чтобы оценить прогресс к концу этого года. Начали диалог с российскими властями и надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать сильную антидопинговую систему.

Расследование по делу РУСАДА продолжается. В октябре 2021 года мы провели три отдельных расследования. Это было напряженное время. WADA продолжает отслеживать выполнение решений CAS, которые касаются соблюдения требований к РУСАДА. Кроме того, мы продолжаем существенную работу в отношении допинговых случаев в базе LIMS, полученных WADA от бывшей московской лаборатории», - приводит слова поляка МОК.

Напомним, на предстоящих Олимпийских играх в Пекине сборная России будет выступать под флагом и с названием Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна снова будет использована музыка П.И. Чайковского.

Такие санкции, принятые в конце 2020 года, распространяются на все турниры статусом выше чемпионата Европы.