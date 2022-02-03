Руслан Захаров: Пусть хоккеисты не садятся со мной за один стол и не живут в Олимпийской деревне

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров прокомментировал решение хоккеистов национальной команды не лететь с другими олимпийцами за одним бортом самолета в Пекин.

«Если бы я находился в том самолёте, в котором отказались лететь наши хоккеисты, аргументируя риском заразиться коронавирусом… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом.

Они на свои деньги организовали этот борт? Если есть возможность оплатить этот борт, почему нет. Но если ты не хочешь лететь с такими же, как ты. Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное», — цитирует Захарова сайт «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.