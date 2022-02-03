Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Стало известно о том, какие спортсмены олимпийской сборной России станут знаменосцами национальной команды во время церемонии открытия Игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), данную роль выполнят хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Отметим, что церемония открытия ОИ-2022 пройдет завтра, 4 февраля, в 15:00 мск.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.