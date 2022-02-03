Вячеслав Фетисов: Нести флаг Фаткулиной и Шипачеву доверили неслучайно

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на решение назначить знаменосцами команды России конькобежку Ольгу Фаткулину и хоккеиста Вадима Шипачева.

«Фаткулину и Шипачева выбрали неслучайно. Никто не должен сомневаться в этом решении. Жаль, конечно, что это флаг не страны, а делегации. Но это все равно имеет большое значение для всех», - приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.