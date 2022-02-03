Шипачев прокомментировал избрание знаменосцем сборной России

Нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился эмоциями от того, что он вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной был выбран знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Сегодня руководство команды сообщило, что меня выбрали знаменосцем. Я очень обрадовался, это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен», - приводит слова Вадима пресс-служба ОКР.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало в 15:00 по московскому времени.