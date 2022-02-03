Татьяна Тарасова: За Фаткулину и Шипачева можно только порадоваться, ведь им выпал такой шанс

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение назначить знаменосцами команды России конькобежку Ольгу Фаткулину и хоккеиста Вадима Шипачева.

«За Фаткулину и Шипачева можно только порадоваться, ведь им выпал такой шанс. Я поддерживаю этот выбор», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало в - 15:00 по московскому времени.