Журова - о знаменосцах: Многие хотели видеть Большунова и фигуристок, но победил здравый смысл

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение назначить знаменосцами команды России конькобежку Ольгу Фаткулину и хоккеиста Вадима Шипачева.

«Победил здравый смысл - многие хотели видеть Большунова и фигуристок, но им выступать в ближайшие дни. К тому же, будет очень непростая церемония открытия и спортсмены будут терять целый день», - приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало - в 15:00 по московскому времени.