Знаменосец сборной России Фаткулина: Это так круто! Я до сих пор в эйфории

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями от того, что она вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была выбрана знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады игр в Пекине.

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами», - приводит слова Ольги ОКР.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало в 15:00 по московскому времени.