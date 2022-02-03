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Тихонов - о знаменосцах сборной России: Я бы отдал флаг Большунову

Шипулин и Фаткуллина будут знаменосцами сборной России на открытии Олимпиады в Пекине.
03 февраля 2022 18:40

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение назначить знаменосцами команды России конькобежку Ольгу Фаткулину и хоккеиста Вадима Шипачева.

«Я бы отдал флаг Большунову. Ему бежать 6 февраля? И что из этого? Я нес флаг в Америке. Ничего, не умер», - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало - в 15:00 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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