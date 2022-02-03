Судьи не заметили гол женской сборной Финляндии в матче с США

Женская сборная США оказалась сильнее национальной команды Финляндии на групповом этапе олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 5:2.

За 2 минуты 20 секунд до окончания встречи финская сборная забросила вторую шайбу, которую не заметили арбитры Келли Кук и Лэйси Сенюк. После финального свистка судьи отправились смотреть повтор, после которого засчитали шайбу Сусанны Тапани.

В составе победителей по дублю оформили Александра Карпентер и Кендалл Койн. Также еще одну шайбу забросила Аманда Кессел.

Таким образом, США поднялись второе место в группе А. Следующий матч 5 февраля американки проведут против России.