Украинский боец UFC - о запрете общаться с россиянами: На то, что происходит наверху, мы повл

Украинский боец UFC Денис Бондарь отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендует своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не фотографировать с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Все со всеми общаются, друг другу помогают. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены все понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем», - приводит слова Бондаря Metaratings.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Министерство спорта Украины сделало рекомендации своим олимпийцам избегать всяческих контактов с российскими спортсменами на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет выступать на соревнованиях без национального флага и гимна под нейтральным статусом.