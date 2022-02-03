Алексей Морозов: Шипачев заслужил право нести флаг нашей команды на Олимпиаде

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на решение назначить знаменосцами команды России конькобежку Ольгу Фаткулину и хоккеиста Вадима Шипачева.

Вадим, безусловно, заслужил право нести флаг нашей команды на открытии Олимпиады, в последние сезоны он неоднократно становился лучшим бомбардиром КХЛ, признавался самым ценным игроком сезона и стал по-настоящему главной звездой лиги», - приводит слова Морозова ТАСС.

Напомним, что 34-летний Шипачев является обладателем золотой медали Игр 2018 года в Пхенчхане.

Что касается Фаткулиной, то 32-летняя спортсменка заняла второе место на на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Церемония открытия Игр-2022 состоится 4 февраля, начало - в 15:00 по московскому времени.