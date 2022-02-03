Украинская бослеистка: Мы явно не друзья с российскими спортсменами

Украинская бобслеистка Лидия Гунько отреагировалf на информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендует своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не фотографировать с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но, поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойный и лёгкий контакт», - приводит слова Гунько CNN.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Министерство спорта Украины сделало рекомендации своим олимпийцам избегать всяческих контактов с российскими спортсменами на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет выступать на соревнованиях без национального флага и гимна под нейтральным статусом.