Мастеркова назвала фактор COVID-19 на Олимпиаде в Пекине лотереей

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова назвала фактор коронавирусной инфекции COVID-19 на Олимпиаде в Пекине лотереей.

«Страшнее лотерейного билета, чем COVID-19, никто бы никогда не придумал, но мы можем выдержать все. Наша задача - выступать на соревнованиях достойно», - приводит слова Мастерковой RT.

Ранее шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Играх-2022 в Пекине. Позднее стало известно, что семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тестирование.