Норвежский двоеборец Риибер сдал положительный тест, ранее с ним контактировал Бе-младший

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер сдал два положительных теста на коронавирус в Пекине, где завтра, 4 февраля, официально стартуют Олимпийские игры-2022.
TV2 сообщает, что шесть норвежских спортсменов находились в тесном контакте с заболевшим. Среди них биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бе, а также сноубордист Монс Ройслан, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и напарник Рибера по команде Йорген Гробак.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоится завтра, 4 февраля.
источник: TV2.no