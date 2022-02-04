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Кондратюк занял третье место в короткой программе на олимпийском командном турнире

Российский фигурист уступил американцу и японцу.
Кондратюк занял третье место в короткой программе на олимпийском командном турнире
04 февраля 2022 07:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: ISU

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кондратюк получил от судей за своей прокат 95,81 балла.

Лидером командного турнира, который начался с выступления мужчин, стали американцы, благодаря выступлению Нэйтана Чена (111,71 балла). Второе место занял японец Шома Уно (105,46 балла).

Таким образом, после первого вида соревнований сборная США набрала 10 очков, японская команда - 9, а российские фигуристы - 8.

Следующими короткую программы представят фигуристы, выступающие в танцах на льду.

источник: «Советский спорт»
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