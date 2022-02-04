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Кондратюк уверен, что справился со своим выступлением на олимпийском командном турнире

Российский фигурист занял в короткой программе третье место.
04 февраля 2022 07:29
автор: Максим Скороходов

Российский фигурист Марк Кондратюк, занявший в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине третье место, заявил, что справился со своим выступлением.

Также россиянин описал свои эмоции после проката.

-Как и всегда, было волнительно. Но, когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпийские игры, то намного легче. Когда ты просто выходишь с мыслью, что это такой же старт, как и любой другой — тот же лед, те же трибуны, те же элементы, как-то морально легче, - сказал Кондратюк в интервью Sport24.ru.

Напомним, что лидером командного турнира, который начался с выступления мужчин, стали американцы, благодаря выступлению Нэйтана Чена. Второе место занял японец Шома Уно.

источник: Sport24.ru
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