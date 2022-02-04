Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Они получили от судей за своей прокат 85,05 балла.

Победителем данного этапа соревнования стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), третьими были итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Таким образом, сборная США упрочила свое лидерство, набрав после двух видов 20 баллов, российские фигуристы поднялись на второе место - 17 баллов, третью строчку занимают итальянцы - 14 баллов.

Следующими короткую программу представят спортивные пары, где за Россию выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.