Фигурист Чен заявил, что сборная США будет бороться за золото в олимпийском командном турнире

Американский фигурист Нэйтан Чен высказался о своем прокате в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Чен занял первое место и принес своей стране 10 очков.

«Рад оказаться на Олимпиаде и рад своему прокату. Моя короткая — это был опыт, все получилось, очень доволен. Да, у меня были ошибки на предыдущих стартах, но это только помогло мне набрать опыт. У меня было много стартов перед Олимпиадой, это все внесло свой вклад. Сборная США будет бороться за золото!» - приводит слова Чена Sport24.ru.

Чемпион России Марк Кондратюк занял стал третьим в короткой программе командного турнира.

После двух видов программ в соревновании лидирует сборная США (20 очков), российские фигуристы идут вслед за ними (17 очков).