СБР попросил МОК решить вопрос с питанием в карантинном отеле

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на жалобы Валерии Васнецовой на качество питания в карантинном отеле.

«Через IBU направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», - приводит пресс-служба СБР слова Майгурова.

Напомним, что Васнецова угодила под карантин после того, как сдала два положительных теста на коронавирус. В олимпийской заявке ее заменила Евгения Буртасова.