Российские хоккеистки одержали победу в первом матче на Олимпиаде, обыграв Швейцарию

Женская команда России победила в матче группового этапа на олимпийском турнире сборную Швейцарию со счетом 5:2.

За нашу команду хет-трик оформила Полина Болгарева, забросив свою третью шайбу в меньшинстве (18-я, 38-я и 42-я минуты), также по голу забили Екатерина Добродеева (6) и Анна Шибанова (31).

У сборной Швейцарии отличились Лара Штальдер, реализовавшая численное преимущество (18), и Алина Мюллер в меньшинстве (27).

Таким образом, россиянки, набрав первые три очка, делят второе место с американками, 5 февраля они сыграют друг с другом. Швейцарки проиграв в первых дух матчах замыкают группу А, 6 февраля им предстоит встреча со сборной США.

Олимпиада-2022

Хоккей. Женщины.

Групповой этап.

Россия - Швейцария - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

1:0 – Добродеева (Вафина, Павлова), 5:54

1:1 – Штальдер (Кристен, Мюллер), 17:16 - Бол.

2:1 – Болгарева (Кадирова), 17:29

2:2 – Мюллер (Рюнер), 26:57 - Мен.

3:2 – Шибанова (Печникова, Братищева), 30:30

4:2 – Болгарева (Кадирова), 37:07

5:2 – Болгарева (Вафина), 41:39 - Мен.