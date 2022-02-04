Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Судьи оценили их прокат на 82,64 балла.
Выиграли на данном этапе китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82, 83 балла), третьими были американцы Алекса Нирим и Брендон Фрэйзер (75,00).
Таким образом, сборная США лидирует в командном турнире, имея в своем активе 28 очков, вторыми идут российские фигуристы - 26, а третьими китайцы - 21.
Следующими будут выступать женщины, их короткая программа пройдет 6 февраля.
источник: «Советский спорт»