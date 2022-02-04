Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

В 5:36 Кондратюк откроет Олимпиаду — как Плющенко в Сочи-2014. Всё о командном турнире фигуристов

В пятницу 4 февраля рано утром, за несколько часов до церемонии открытия Игр в Пекине, начнутся первые соревнования по фигурному катанию. Это командный турнир, который завершится 7 февраля и в котором сборная России является главным претендентом на золото.