Российские фигуристы занимают второе место на олимпийском командном турнире, лидируют американцы

Сборная России по фигурному катанию занимает второе место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине после первого дня соревнования.

Напомним, что Марк Кондратюк в короткой программе показал третий результат, а танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов были вторыми.

Таким образом, российская команда набрала 26 очков. Лидирует сборная США, чьи представители выиграли у мужчин и в танцах на льду (28 очков), третье место занимают китайские фигуристы (21 очко).

Олимпийские игры-2022

Фигурное катание

Командный турнир

Турнирная таблица после трех видов.

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3