Российские фигуристы занимают второе место на олимпийском командном турнире, лидируют американцы

Сборная России по фигурному катанию занимает второе место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине после первого дня соревнования.
Напомним, что Марк Кондратюк в короткой программе показал третий результат, а танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов были вторыми.
Таким образом, российская команда набрала 26 очков. Лидирует сборная США, чьи представители выиграли у мужчин и в танцах на льду (28 очков), третье место занимают китайские фигуристы (21 очко).
Олимпийские игры-2022
Фигурное катание
Командный турнир
Турнирная таблица после трех видов.
1. США — 28 очков
2. Россия — 26
3. Китай — 21
4. Япония — 20
5. Италия— 18
6. Канада — 16
7. Грузия — 15
8. Чехия — 12
9. Украина — 4
10. Германия — 3