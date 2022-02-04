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Васнецова заявила, что спортсменов кормят хуже остальных обитателей карантинного отеля в Пекине

Ранее спортсменка выкладывала еду, которую ей дают на изоляции
04 февраля 2022 10:31
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Валерия Васнецова. угодившая в карантинный отель в Пекине, рассказала, что плохую еду приносят только спортсменам.

«Если вы думаете, что, тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека.

У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей причастных к Олимпиаде (персонала, корреспонденты) висит пластиковая карточка со всеми данными. Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам этот ужас.

Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери такие же, как и у меня. Но, слева от меня живет не спортсмен и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото.

Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам такое отношение», - написала россиянка в своем инстаграме, прикрепив фото с едой врача команды.

Напомним, по прибытии в Пекин биатлонистка сдала два положительных теста на коронавирус и отправилась в карантинный отель на изоляцию, срок которой может составлять от трех до пяти недель.

Накануне спортсменка пожаловалась на питание, заявив, что сильно похудела и испытывает проблемы с желудком. СБР пообещал связаться с МОК и попытаться изменить условия размещения Васнецовой.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся 20 числа.

источник: «Советский спорт»
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