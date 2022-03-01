Матыцин заявил о работе по минимизации рисков для российских спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство проводит постоянную работу с национальными федерациями на предмет минимизации последствий международных санкций.

«Мы продолжаем работу. Те поручения, которые дал президент, будут выполнены. Мы начали ежечасную работу с федерациями по минимизации рисков срыва календаря и неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях. За четвертый квартал выделено 3,4 млрд рублей, которые направлены на детско-юношеский спорт, проведение мероприятий, инфраструктуру и проекты развития», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Напомним, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований, запланированных на территории страны. Кроме того, отечественные спортсмены отстранены от участия в них, либо лишены флага и гимна.