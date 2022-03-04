Леонид Тягачев - о санкциях в отношении России: Этот ком будет катиться очень долго

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев объяснил причины, по которым санкции в отношении российского спорта могут длиться долгое время.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что – он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация», - приводит слова Тягачева «Газета.Ru».

Напомним, практически все международные спортивные державы отстранили россиян от соревнований под своими эгидами, а также забрали у России право на проведение крупных турниров.

Больше остальных пострадали сборная России по футболу, которая теперь точно не примет участия в грядущем ЧМ в Катаре, московский «Спартак», досрочно покинувший Лигу Европы, и паралимпийская национальная команда, не допущенная к Играм в Пекине.