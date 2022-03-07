В Госдуме отреагировали на идею выступлений России в соревнованиях стран БРИКС и СНГ

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова озвучила вариант с выступлением российских спортсменов в азиатских и других соревнованиях.

«Спортсменам нужна соревновательная лига. Я уже говорила, что у нас есть вариант обратить свой взгляд на Азию. В свое время мы приняли решение участвовать в европейских турнирах. Вопрос в том, как будут вести себя страны, если мы будем участвовать в азиатских чемпионатах. Например, есть Игры Азии. Есть чемпионаты Европы, а есть подобные азиатские соревнования», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований любого уровня. Кроме того, у России забрали право проведения различных турниров, запланированных на ее территории.