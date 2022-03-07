Слушания в CAS по делам Устюгова и Слепцовой перенесены на май

CAS перенес слушания по делам российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на май 2022 года.

Как сообщается на официальном портале суда, теперь разбирательства назначены на 4-6 мая.

Напомним, что изначально дела спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопингового законодательства, должны были рассматриваться в октябре 2021 года, однако затем их перенесли на март.

Устюгов в составе сборной России является олимпийским чемпионом в эстафете. В случае доказательства вины спортсмена, его медаль будет отобрана, и Россия потеряет первое место в медальном зачете домашней Олимпиады.