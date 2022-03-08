WADA призвала все лаборатории держать сотрудничество с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство призвало все лаборатории держать контакт с РУСАДА и продолжить тестирование российских спортсменов, несмотря на геополитическую обстановку.

Как сообщает пресс-служба WADA, все лаборатории должны продолжать тестирование российских спортсменов, независимо от того, находятся ли они дома или за границей. Также ВАДА продолжит транспортировать в лаборатории образцы крови и мочи спортсменов, российские спортсмены по-прежнему обязаны предоставлять информацию в РУСАДА или профильную спортивную федерацию о своем местонахождении.

В связи с лишением Московской антидопинговой лаборатории аккредитации WADA все допинг-пробы, взятые в России, в течение последних нескольких лет проверялись в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе.