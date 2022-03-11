ОКР назвал дискриминацией недопуск россиян до Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Олимпийский комитет России опубликовал заявление относительно недопуска российских спортсменов до Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который должен состояться с 20 по 25 марта в финском Вуокатти.

«Олимпийский комитет России считает, что данное решение Исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам. Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании Исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, четко изложив свою позицию, но ответа получено не было.

Таким образом, исчерпав все возможности для разрешения возникшего спора в досудебном порядке, в целях защиты прав и интересов российских спортсменов 10 марта 2022 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в г. Лозанне (Швейцария) апелляционную жалобу на решение Исполкома ЕОК от 2 марта 2022 года,

О формате и сроках рассмотрения КАС поданной апелляции, а также иную информацию относительно данного дела Олимпийский комитет России сообщит дополнительно», - говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.

Напомним, что ряд международных организаций отстранила российских спортсменов от турниров под их эгидой из-за ситуации на Украине.