Бородавко рассказал, как на российских лыжников повлияли коронавирусные ограничения на ОИ-2022

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сложностях, с которыми спортсмены столкнулись на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Многие спортсмены не смогли приехать на Олимпийские игры из-за коронавируса, некоторые заболели уже непосредственно в Пекине и не смогли принять участие в определенных гонках. Подготовка, психологический настрой, отношение было самое серьезное. Они не позволили себе заболеть и достойно выступили на Олимпийских играх», - приводит слова Бородавко «Газета.Ru».

Отметим, что на Олимпийских играх в Китае сборная России по лыжным гонкам завоевала девять медалей. Мужчины и женщины принесли в копилку национальной команды две золотые награды в эстафете. Также две победы на счету Александра Большунова. Наталья Непряева, Денис Спицов и Большунов добавили еще по серебру. В свою очередь, Александр Терентьев и Непряева со Ступак принесли по бронзовой медали.